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21 Aralık 2021 Salı 08:00:00 - Güncelleme:21 Aralık 2021 Salı 08:00:00

Karanlık depresyonu tetikler

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Kış ayları soğuklarla beraber karanlığı da hayatımıza dahil ediyor. Özellikle yaz-kış saati uygulamasının kalkmasıyla beraber sabahlarımız daha karanlık geçiyor.

Kış ayları soğuklarla beraber karanlığı da hayatımıza dahil ediyor. Özellikle yaz-kış saati uygulamasının kalkmasıyla beraber sabahlarımız daha karanlık geçiyor. Bu durum çalışanlar üzerinde büyük etkiler yaratsa da en çok etkilenen grup öğrenciler oluyor. Psikoloji Uzmanı Psk. Neris Başkan, "Günün aydınlanmasıyla beraber vücudumuz mutluluk hormonu diye adlandırdığımız 'seratonin' salgılamaya başlıyor. Karanlıkta uyandığımızda ise mutlu güne başlamak bizim için bir hayli zorlaşıyor. Bu etkenlerle beraber halsizlik, bitkinlik ve depresyon gibi durumlar da daha yaygın görülmeye başlıyor" dedi. Psikoloji Uzmanı Psk. Neris Başkan, "Havaların kararması ve soğuması ile ortaya çıkan ve genellikle ekim ayı gibi başlayıp nisan ayına kadar devam eden bir depresyon türü denebilir. Kişilerin bu süreçte daha mutsuz, ümitsiz ve isteksiz olmalarıyla beraber kendini değersiz hissetme uyku düzensizlikleri, halsizlik, iştah kaybı gibi belirtiler de ortaya çıkmaktadır. Mevsimsel depresyon kadınlarda daha yaygın olmakla beraber en çok 17-25 yaş aralığında sıklıkla görülmektedir. Ekvatordan, yani güneş ışığından, uzaklaştıkça sayılardaki artış da dikkat çekmektedir. Gün ışığındaki azalma çocuklar dahil olmak üzere herkesin modunu etkileyebilir. Kış depresyonu tanısı almasak da kış aylarında daha bitkin ve isteksiz olduğumuzu söyleyebiliriz" diye konuştu.

Etiketler : Kış ayları soğuk karanlık Psk. Neris Başkan
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