Kanser ağrıları tedavi edilebilir

Prof. Dr. Haci Ahmet Alıcı, “Kanser olmak her zaman ağrı çekmek anlamına gelmez. Kanser ağrıları en şiddetli ağrılar arasındadır ve yüzde 60 ila 95 arasında tedavi edilebilir. Kanser hastaları hiçbir zaman umutsuzluğa ve ıstıraba terk edilmemeli ağrı tedavisi bu hastaların en doğal hakkıdır” dedi. Prof. Dr. Alıcı, "Ağrıyı hafifletebilecek girişimsel prosedürler ve cerrahi tekniklerin yanı sıra birçok ilaç ve kanser tedavisi ve bunları uygulama yolları vardır. Ağrı kontrolü, kanser tedavisinin de bir parçasıdır. Hastanın doktorundan ağrısını kontrol etmede en etkili olan metodun ne olduğunu öğrenmesi hakkıdır. Kısaca hastanın ağrı kesici isteme hakkı vardır. Kanser ağrılarında medikal ve girişimsel olmak üzere iki tür tedavi vardır. Medikal tedavide ağrı kesici ilaçları kullanıyoruz. Girişimsel işlemler ise ağrını iletilmesinden sorumlu sinirlerin bloke edilmesini sağlayan sinir blokları, ağrı kesici ilaçların verildiği port pompa sistemleri, kordotomi dediğimiz ağrının beyne iletilmesini sağlayan ağrı yollarının radyofrekans ile tahrip edilmesi, bazı cerrahi yöntemler, kemoterapi ve radyoterapi sayılabilir” diye konuştu.

