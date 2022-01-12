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12 Ocak 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:12 Ocak 2022 Çarşamba 08:30:00

Kan sulandırıcı koronadan korumaz

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Pandemi sürecinde enfeksiyon geçirmemek için, enfeksiyon olup tedavi olurken veya aşı sonrası yaygın bir kan sulandırıcı kullanımı oldu.

Pandemi sürecinde enfeksiyon geçirmemek için, enfeksiyon olup tedavi olurken veya aşı sonrası yaygın bir kan sulandırıcı kullanımı oldu. Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Barış Çaynak "Eğer Kovid olmuşsanız aspirin kullanmak tavsiye edilmekle birlikte, doktorunuz gerek görürse cilt altına yapılan kan sulandırıcılara da başlayabilir. Bu hastalığı ne ağırlıkta geçirdiğinize bağlı olarak değişir. Ancak kan sulandırıcılar sizi hastalıktan korumaz veya aşı sonrası ek bir faydaları yoktur. Fakat bütün bu süreçler öncesi kalbiniz için başlanmış kan sulandırıcıları aynen kullanmalısınız. Kalp veya diğer damarlarında darlık durumu gösterilmiş kişiler, by-pass veya stent olmuşlar mutlaka kan sulandırıcı kullanmalıdır" dedi. Prof. Dr. Barış Çaynak "A, D, E, K vitaminlerinin fazlası vücutta depolanabilir ve hipervitaminozus'a sebep olur. Takviye için kullanılan bitkisel ilaçların içindeki sodyum, potasyum gibi elementlerin fazlası kalp yetmezliğini ağırlaştırabilir" diye de uyardı.

STRESTEN UZAK DURMAK DA BAĞIŞIKLIĞA İYİ GELİR

"Bilinçli olun ama kendi kendinizin doktoru olmayın" diyen Prof. Dr. Barış Çaynak, "Bağışıklık sistemimizi zinde tutmak için vitaminlerle kuvvetlendirmeye çalıştık. Düzenli egzersiz, sigara kullanmamak, stresten uzak ve moralli olmak, beslenme tarzımızı değiştirmek de bağışıklığımızı artırıyor. Özellikle C, D ve E vitaminlerini ve çinkoyu düzenli kullanmayı viral hastalıklardan korunmak için tavsiye ediyoruz. Ancak özellikle bilinen bir kalp probleminiz de varsa bu takviyeleri mutlaka doktorunuza danışarak kullanın. A, D, E, K vitaminlerinin fazlası vücutta depolanabilir ve hipervitaminozus'a sebep olur. Takviye için kullanılan bitkisel ilaçların içindeki sodyum, potasyum gibi elementlerin fazlası kalp yetmezliğini ağırlaştırabilir" diyerek uyardı.

Etiketler : kan sulandırıcı korona koruma A D E K vitaminleri
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