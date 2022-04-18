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18 Nisan 2022 Pazartesi 07:19:00 - Güncelleme:18 Nisan 2022 Pazartesi 07:21:00

Kalp hastaları bol sıvı tüketerek oruç tutabilir

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Kalp hastalarının oruç tutarken orucun hangi döneme geldiğine dikkat etmesi gerekir.

Kalp hastalarının oruç tutarken orucun hangi döneme geldiğine dikkat etmesi gerektiğini belirten Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Orhan Doğdu, "Yaz dönemine geldiyse, sıvı ve tuz dengesi bozulacaksa özellikle kalp yetmezliği hastalarının oruç tutmasını önermiyoruz. Ama kış, sonbahar ve ilkbahar ayına denk geliyorsa, çok uzun sürmeyecek oruç dönemi oluyorsa hastaların ilaçlarını aksatmadan bol sıvı tüketerek, ilaçlarını nasıl kullanacağını hekime danışarak oruç tutmalarında sakınca yoktur" dedi.

Etiketler : Kalp hastaları Doç. Dr. Orhan Doğdu oruç tutarken
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