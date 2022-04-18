Kalp hastaları bol sıvı tüketerek oruç tutabilir
Kalp hastalarının oruç tutarken orucun hangi döneme geldiğine dikkat etmesi gerekir.
Kalp hastalarının oruç tutarken orucun hangi döneme geldiğine dikkat etmesi gerektiğini belirten Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. Orhan Doğdu, "Yaz dönemine geldiyse, sıvı ve tuz dengesi bozulacaksa özellikle kalp yetmezliği hastalarının oruç tutmasını önermiyoruz. Ama kış, sonbahar ve ilkbahar ayına denk geliyorsa, çok uzun sürmeyecek oruç dönemi oluyorsa hastaların ilaçlarını aksatmadan bol sıvı tüketerek, ilaçlarını nasıl kullanacağını hekime danışarak oruç tutmalarında sakınca yoktur" dedi.
- Kalp hastaları bol sıvı tüketerek oruç tutabilir
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