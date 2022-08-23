Kaliteli uyku için karanlık şart

Bugün birçok insan uyku problemleriyle boğuşuyor. Sanayileşme ve modern hayatın etkisiyle daha fazla uyarana maruz kalarak uyuyan ya da hiç uyumayan kişilerde melatonin salgılanması kısıtlı oluyor. Bu da uyku bozukluklarına yol açıyor. Melatonini doğal yollardan desteklemek önem taşıyor ancak yeterli olmadığı durumlarda takviye kullanmak gerekebiliyor. Çalışmalar, melatonin seviyesinin yaşla birlikte düştüğünü ve bunun da uyku bozuklukları gibi sirkadiyen ritimle ilgili şikayetleri artırabileceğini göstermiştir. Melatonini epifiz bezinden salgılanan mucize bir hormon olarak niteleyen Dr. Elif Pahsa, melatoninin vücudun biyoritmini düzenlemekten sorumlu olduğunu belirterek her hücreyi etkilediğine dikkat çekiyor. Melatoninin gece uykusu sırasında vücudu yenileyip bağışıklığı güçlendirdiğini ve birçok hastalıktan korunmayı sağladığını ifade eden Pahsa "Melatonin gece saat 23.00'te salgılanmaya başlıyor, saat 02.00 civarında en üst düzeye ulaşıyor. Daha sonra azalarak yerini sabaha karşı kortizol hormonuna bırakıyor. Ancak melatoninin salgılanabilmesi için bazı şartların sağlanması gerekiyor. Öncelikli olarak karanlık bir ortam şart. En ufak bir ışık hüzmesinden bile etkilenebiliyor. Bu nedenle gece lambası kullanmamak, akşamın ilerleyen saatlerinde telefona bakmayı bırakmak gerekiyor. Telefon ışığı da mavi ışık yayarak bu salgılanmayı etkiliyor" diyor.