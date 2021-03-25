İŞİTME ENGELİ ÖNLENEBİLİR

İşitme kaybı dünyada en yaygın engellerden biri olarak gösteriliyor. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Çağlar Batman, "İşitme implant uygulaması bebeklerde 1 yaşını takiben, diğer adaylarda da işitme kaybının çok ileri derecede olduğunun tespiti ile beraber vakit kaybetmeden yapılmalıdır" dedi. Çağlar Batman, bekleme sürelerinin implanttan yararlanmayı ve adaptasyonu zorlaştırdığına dikkat çekti. Ülkemizde işitme farkındalığı ile ilgili çalışmalar nedeniyle, yeni doğan işitme taramalarının başarı ile yapıldığının altını çizerek, yeni doğan bebeklerin yüzde 100'e yakınının kapsam dahilinde tarama testine tabi tutulduğunu söyledi. Dr. Batman şöyle devam etti: "Yetişkinlerde işitme kayıpları en sık ileri yaşlarda meydana gelmektedir. Yaşa bağlı çok ileri derecede işitme kayıplarında işitme cihazlarından yararlanma yeterli olmamaktadır. Çok ileri derece işitme kayıplarındaki en mükemmel teknolojik çözüm koklear implantlardır. Bu cihazlar hastanın konuşmayı ayırt etmesinde de artış sağlamaktadır."

