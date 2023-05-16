İki yemek arası 4 saatten az olmamalı

Duygusal açlığın mutluluk, sinir, öfke, stres, yalnızlık veya can sıkıntısı gibi duygulardan dolayı oluşan yapay bir açlık durumu olduğunu söyleyen Beslenme ve Diyet uzmanı Elif Sena Ay, "Mideniz dolu olduğu halde kendinizi sürekli aç hissediyorsanız, yeme bozukluğu olarak adlandırılan duygusal açlık durumunu yaşıyor olabilirsiniz'' dedi. Kişilerin duygusal açlık anlarında yemek yediğini sonrasında ise gerçekten yemeğe ihtiyaç olmadığı anlaşıldığında pişmanlıkların yaşandığını belirten Dyt. Ay, şu önerilerde bulundu: ''Öncelikle en son ne zaman yemek yediğinizi düşünebilirsiniz. Eğer 4 saati geçmediyse ve fiziksel bir belirti görmüyorsanız yaşadığınız durum duygusal açlıktır. Sizi duygusal açlığa yönelten sebebi düşünün. İş yerinde veya okulda stresli olabilirsiniz, sevdiğiniz biri tarafından kırılmış olabilirsiniz veya güzel bir haber almış çok mutlu olmuş olabilirsiniz. Kendi sebebinizi bulun ve hangi duyguyu yaşıyorsanız onu kendi içinizde kabullenin. Daha sonra kendinizi, aklınızı meşgul edecek aktivite bulun. Bu aktiviteler müzik dinlemek, bir hobiyle ilgilenmek, yürüyüş yapmak veya sevdiğiniz biriyle sohbet etmek olabilir."

