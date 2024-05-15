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Başakşehir'de metro çıkışında el yapımı patlayıcı madde bulundu
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15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:56:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 16:56:00

Başakşehir'de korkutan olay: Metro çıkışında el yapımı patlayıcı madde bulundu

Kaynak: AA

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Başakşehir'de bir metro durağının çıkışında duvardaki deliğe bırakılmış el yapımı patlayıcı bulundu.

İstanbul Başakşehir'de Turgut Özal Bulvarı'ndaki metroyu istasyonun çıkışındaki asansörün yan tarafındaki duvarda bulunan bir delikte bombaya benzer madde olduğunu fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, metro istasyonuna inen asansörün yanındaki sanayi sitesinin duvarında su tahliye deliği içerisine konulmuş ve kablosu dışarı sarkmış halde duran şüpheli cisim buldu.

Bomba imha ekiplerince yapılan ilk incelemede bulunan maddenin el yapımı patlayıcı olduğu belirlendi.

Öte yandan Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

Etiketler : metro durağı patlayıcı Başakşehir BOMBA
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