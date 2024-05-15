15 Mayıs 2024 Çarşamba 17:23:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 17:23:00
Bakan Fidan Hamas lideri Heniyye ile görüştü
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Şefi Haniye ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ateşkes müzakerelerindeki son durum ele alındı.
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