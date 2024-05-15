İnsani yardımların bölgeye ulaşmasının önündeki engelleri kaldırması gerektiğini vurgulayan Bakan Fidan, İsrail'in Refah'a saldırmasının kabul edilemez olduğunu ifade etti.
Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Refah'a saldırı kabul edilemez
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.
"İSRAİL'İN REFAH'A SALDIRMASI KABUL EDİLEMEZ"
Bakan Hakan Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi.
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