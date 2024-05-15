Türkiye'den ABD'ye net mesaj: Refah'a saldırı kabul edilemez

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken arasındaki görüşmede, Gazze'deki son gelişmeler ve Ukrayna'daki durum ele alındı.

"İSRAİL'İN REFAH'A SALDIRMASI KABUL EDİLEMEZ"

Bakan Hakan Fidan, Gazze'de bir an önce kalıcı ateşkes sağlanmasının önemine değindi.