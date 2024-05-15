Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabulde, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da hazır bulundu.
15 Mayıs 2024 Çarşamba 17:31:00 - Güncelleme:15 Mayıs 2024 Çarşamba 17:31:00
Başkan Erdoğan, Ukrayna Meclis Başkanı Stefanchuk'u kabul etti
Başkan Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk'u kabul etti.
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