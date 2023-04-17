Hurmayı sevdiren 10 neden

Ramazan sofralarının vazgeçilmezi olan hurma genellikle iftar atıştırmalığı olarak tüketilen bir besin. Aslında mineral ile vitamin zengini hurma sadece bu ay değil, her zaman sofralarımızda bulunması gereken bir besin.

Ramazan ayının vazgeçilmezi hurma, başta sodyum, potasyum, magnezyum ve kalsiyum olmak üzere birçok mineral ile vitamin içermesiyle sağlığımız üzerinde pek çok önemli fayda sağlıyor. 100 gram hurmanın ortalama 277 kalori içerdiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Güneş, "4 adet hurma 1 porsiyon meyve miktarına denk geliyor ve ortalama 60 kalori içeriyor. Dolayısıyla, vitamin ve minerallerden zengin bu lezzetli besini yine de kontrollü tüketmekte fayda var" diyor.

1. Cildi güzelleştiriyor: Hurmanın antioksidan içeriği hücrelerin yenilenmesini sağlıyor. Bu sayede dokusu yenilenen cilt daha genç bir görünüme kavuşuyor. B vitamininden de zengin olan hurma, bu özelliğiyle cilt üzerinde oluşan tahriş ve yaraların hızla iyileşmesinde yararlı oluyor. Cildin ihtiyacı olan nemi de sağlayarak daha elastiki bir yapıya sahip olmasına katkıda bulunuyor.

2. Kalp sağlığını koruyor: Kan basıncını (tansiyon) dengeleyen ve kalp ritmini düzenleyen yaşamsal minerallerden biri olan potasyumdan zengin olan hurma, hiç kolesterol içermemesi nedeniyle kalp dostu besinler arasında yer alıyor. Güçlü bir antioksidan olması sayesinde kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak, damar tıkanıklıkları riskini düşürüyor.

3. Hafızayı güçlendiriyor: A ve B vitamininden zengin olması ve içerdiği yüksek miktardaki magnezyum sayesinde hafızanın güçlenmesini destekliyor. Bu durum, özellikle yaşlılık ve çocukluk döneminde düzenli hurma tüketiminin hafıza güçlenmesinde faydası olabileceğini düşündürüyor. Son yapılan çalışmalarda, hurmada yüksek oranda bulunan A vitaminin bir türü olan B-karotenin düzenli olarak tüketilmesinin hafıza kaybının önlenmesinde faydalı olabileceği gösterilmiş.

4. Zayıflamaya yardımcı oluyor: Lif oranın yüksek olması, midede uzun süre kalarak sindiriminin yavaş olmasını sağlıyor. Böylece kendimizi daha uzun süre tok hissederek, besin tüketimini azaltmış oluyoruz. İçerdiği yüksek orandaki potasyum ve demir mineralleri de metabolizmayı hızlandırıcı etkileriyle kilo verme sürecinde yardımcı oluyor. Ancak unutmamak gerekir ki 4 adet hurma bir porsiyon meyveyle eşdeğer olup, ortalama 60 kalori içeriyor. Dolayısıyla özellikle zayıflama sürecinde miktarına dikkat ederek tüketilmesi gerekiyor.

5. Depresyondan koruyor: Hurma günümüzde sıkça karşılaşılan stres ve stres tabanlı hastalıkların önlenmesinde de fayda sağlıyor. Yapılan çalışmalar hurmada yüksek miktarda bulunan B6 vitamini ve magnezyumun sinir sistemini güçlendirdiğini göstermiş. Bu içeriğiyle çağımızın önemli sorunlarından olan depresyonun önlenmesinde ve tedavi sürecinde de yardımcı oluyor.

6. Enfeksiyon riskini düşürüyor: Hurma içeriğindeki A ve C vitamini sayesinde vücudu zararlı bakterilerden ve mikroplardan temizleyen güçlü bir antioksidan. Yüksek besin değerinin yanında, bağışıklık sistemini güçlendiren selenyumdan da zengin olması antioksidan etkisini arttırıyor. Ayrıca içerdiği yüksek orandaki magnezyum sayesinde vücutta oluşabilecek enfeksiyonların riskini düşürüyor.

7. Sindirim sistemini düzenliyor: 100 gramında 6,7 gram lif içeren hurma yüksek lifli meyvelerin başında geliyor. Lifli yiyeceklerden zengin beslenmek de bağırsak fonksiyonlarının düzenlenmesinde etkili oluyor. Sindirim sisteminin düzenlenmesi de hemoroit, kolon kanseri ve kolit gibi sindirim sistemi hastalıkları riskini azaltıyor.

8. Gözlerimizin dostu: Hurma gözlerimizin dostu olan beta karotenden zengin bir besin. Beta Karoten gözlerin daha sağlıklı olmasını sağlayarak gece körlüğü gibi rahatsızlıkların oluşum riskini azaltıyor. Bir diğer yönden de katarakt oluşumunu geciktiriyor.

9. Kansızlığa karşı etkili oluyor: Hurmanın düzenli tüketimi kansızlık riskini de düşürüyor. İçeriğindeki demir, kan hücrelerinde bulunan hemoglobin sentezini artırıyor. Bu sayede kansızlık riskini düşüyor ve demir eksikliğiyle ilgili tedavi gören kişilerde de tedavi sürecini hızlandırıyor. İçerdiği demirin yanı sıra kırmızı kan hücrelerinin üretimini arttıran B2 ve B3 vitaminleri hurmada bolca bulunuyor. Demir eksikliği yaşayan kişilerin günlük 4 adet hurma tüketmeleri öneriliyor.

10. Kemikleri güçlendiriyor: Kalsiyum ve fosfattan zengin olan hurma güçlü kemik oluşumu sağlıyor. Kemik yumuşaması, kemik erimesi gibi çeşitli vitamin ve minerallerin eksikliklerinden dolayı gelişebilecek kemik hastalıklarının önlenmesinde etkili oluyor.