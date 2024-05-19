Emine Erdoğan: Bağımsızlık ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunabilir
Kaynak: AA
Emine Erdoğan, "Gençlik, bir milletin en kıymetli hazinesidir. Bağımsızlık ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunabilir." ifadelerini kullandı.
Emine Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.
Erdoğan, mesajında "Gençlik, bir milletin en kıymetli hazinesidir. Bağımsızlık ancak gençlerin azmi ve kararlılığıyla korunabilir. Emanet aldıkları mirasın değerini bilerek, vatan sevgisi ile güçlü bir Türkiye için çalışan tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum." ifadelerine yer verdi.
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