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19 Mayıs 2024 Pazar 13:34:00 - Güncelleme:19 Mayıs 2024 Pazar 13:34:00

Fırat Kalkanı bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Türk Silahlı Kuvvetleri, teröre ve teröristlere geçit vermiyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit verilmeyeceği belirtilerek, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 5 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

Etiketler : türk silahlı kuvvetleri milli savunma bakanlığı terörist
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