Her yıl 1,5 milyon çocuk ishalden hayatını kaybediyor

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle çocuklarda ishallerde büyük artışlar olurken, uzmanlar aileleri uyardı. Prof. Dr. Şanlıay Şahin, "Dünyada her yıl 1,5 milyon çocuğun ishalden hayatını kaybettiğini belirterek, "Her çocuk yılda ortalama 4 kez ishal atağı geçiriyor. İshal geçiren her 10 çocuktan biri hastaneye yatırılarak tedavi ediliyor. Bir aydan süren ishallerde altta yatan bir hastalık olabilir, onun için ileri tetkik ve tedaviler uygulanmalıdır" dedi.