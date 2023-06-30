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30 Haziran 2023 Cuma 09:21:00 - Güncelleme:30 Haziran 2023 Cuma 09:21:00

Her yıl 1,5 milyon çocuk ishalden hayatını kaybediyor

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Prof. Dr. Şanlıay Şahin, dünyada her yıl 1,5 milyon çocuğun ishalden hayatını kaybettiğini belirtti.

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte özellikle çocuklarda ishallerde büyük artışlar olurken, uzmanlar aileleri uyardı. Prof. Dr. Şanlıay Şahin, "Dünyada her yıl 1,5 milyon çocuğun ishalden hayatını kaybettiğini belirterek, "Her çocuk yılda ortalama 4 kez ishal atağı geçiriyor. İshal geçiren her 10 çocuktan biri hastaneye yatırılarak tedavi ediliyor. Bir aydan süren ishallerde altta yatan bir hastalık olabilir, onun için ileri tetkik ve tedaviler uygulanmalıdır" dedi.

Etiketler : çocuk ishal sağlık
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