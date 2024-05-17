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17 Mayıs 2024 Cuma 20:51:00 - Güncelleme:17 Mayıs 2024 Cuma 20:51:00

İstanbul'da tramvayla beton mikseri çarpıştı! Seferler aksadı

Kaynak: İHA

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İstanbul Zeytinburnu'nda beton mikseri ile tramvayın çarpışması seferlerde aksamaya neden oldu. Şans eseri can kaybı veya yaralanmanın olmadığı kazada tramvayın camları kırıldı, yolcular zor anlar yaşadı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında, Seyitnizam Mahallesi, Seyitnizam Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; daha önce de birçok kez tramvay kazalarının yaşandığı bölgede tramvay yolundan geri manevra ile sokağa giren İsmail Hakkı Akça'nın kullandığı 34 HPY 171 plakalı beton mikseri, T1 Kabataş-Bağcılar seferini yapan tramvayla çarpıştı. Çarpmayla birlikte tramvayın camları kırılırken yolcular tahliye edildi. Seferlerde kısa süreli aksama meydana gelirken ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza şokuyla panik atak geçiren bir kişiye sağlık ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edildi. Vatman ve kamyon şoförü ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

"BAZEN BENZER KAZALAR YAŞANABİLİYOR"

Olayı gören Gökhan Korkmaz, "Bizim karşı sokağımızda kentsel dönüşüm kapsamında inşaat yapılıyordu. Beton mikseri sokağa geri geri girmek isterken, tramvayla aniden çarpıştılar. Tramvayın camları falan kırıldı. Tramvay cadde üzerinden olduğu için bazen burada benzer kazalar yaşanabiliyor." dedi.

Etiketler : İSTANBUL TRAMVAY ZEYTİNBURNU
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