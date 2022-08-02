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02 Ağustos 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:02 Ağustos 2022 Salı 08:30:00

Havuzdan Hepatit B bulaşmaz

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Dünyada 1.1 milyon, Türkiye'de yaklaşık 15-20 bin kişi her yıl hepatit B ve hepatit C'ye bağlı karaciğer sirozu ve kanserinden hayatını kaybediyor.

Dünyada 1.1 milyon, Türkiye'de yaklaşık 15-20 bin kişi her yıl hepatit B ve hepatit C'ye bağlı karaciğer sirozu ve kanserinden hayatını kaybediyor. Oysaki her iki enfeksiyonun tanısı son derece pratik yöntemlerle konulabiliyor ve tedavisi de mümkün olabiliyor. Tanı ve tedavi süreçlerinin doğru şekilde planlanması durumunda, 2030 yılına kadar hepatit virüsünün dünya üzerinden silinebileceği düşünülüyor. Uz. Dr. Koray Tuncer, "Hepatit B bulaşıcı bir virüstür. Ancak, Hepatit B'li kişilerle aynı evde yaşamak, aynı işyerinde çalışmak, yemek içmek, delici-kesici-vücuda nüfuz edici (tıraş bıçağı, tırnak makası, diş fırçası vb eşyalar) olmayan eşyaları kullanmakla bulaş olmamaktadır. Kan dışındaki diğer vücut salgıları ile hepatit B'nin bulaştığına dair kanıt yoktur. Bunun yanında yüzme havuzlarından da Hepatit B bulaşmamaktadır. Önlem olarak Hepatit B'li kişilerin aynı evi paylaştıkları arkadaşları, partnerleri veya aile üyeleri mutlaka hepatit testlerini yaptırmalı, aşı olması gerekenler hepatit B'ye karşı aşılanmalıdır. Bu sayede bulaşın ve virüsün de önüne geçilmiş olmaktadır" diye konuştu.

Etiketler : Havuzdan Hepatit B bulaşmaz Uz. Dr. Koray Tuncer Hepatit B
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