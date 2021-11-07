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07 Kasım 2021 Pazar 19:00:00 - Güncelleme:07 Kasım 2021 Pazar 19:00:00

Haftalık vaka haritası açıklandı! Karabük zirvede

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Her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul'da 293,02, Ankara'da 287,85, İzmir'de 64,81 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 23-29 Ekim arasında, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Etiketler : sağlık bakanı fahrettin koca kovid19 vaka sayısı
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