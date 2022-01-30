Fibromiyalji kadınlarda 3 kat fazla görülüyor!

Fibromiyalji, yaygın kas-iskelet sistemi ağrıları, yorgunluk ve uyku bozuklukları ile seyreden kronik bir rahatsızlık olarak tanımlanıyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Nihal Özaras, "Fibromiyaljiye kadınlarda erkeklerden 3 kat daha fazla görülüyor. Ortaya çıkma nedeni tam olarak bilinemese de genetik yatkınlık, kadın cinsiyet, stres, anksiyete, panik bozukluk, depresyon gibi ruhsal durumlar, viral enfeksiyonlar ve obezite risk faktörleri arasında sayılıyor" dedi.



AĞRIYI AZALTMAK MÜMKÜN

Doç. Dr. Nihal Özaras, "Düzenli egzersiz yapılması, stresten uzak durulmaya çalışılması ve gevşeme tekniklerinin öğrenilmesi gibi hayat tarzında değişiklikler yapılması uzun dönemde faydalı olacaktır. Germe egzersizleri, aerobik egzersizler, yoga ve benzeri hareketler tercih edilebilir. Ayrıca uykunun düzenli olmasına dikkat etmek ve sağlıklı beslenmek şikayetlerin hafif seyretmesine, atak sıklığının ve şiddetinin azalmasına yardımcı olacaktır. Bu dönemlerde fizik tedavi, lokal enjeksiyonlar ve ilaçlar tedavide kullanılabilir" diye konuştu.