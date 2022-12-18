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18 Aralık 2022 Pazar 09:30:00 - Güncelleme:18 Aralık 2022 Pazar 09:30:00

Felç habercisi belirtileri tanıyın

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Oksijensizliğe sadece 3 dakika dayanabilen beyin ile ilgili sinyalleri bilmek kalıcı felcin önüne geçiyor. Kol ya da bacakta tek taraflı güç kaybı, geçici körlük, bilinç kaybı tehlikenin en büyük sinyalleri.

Şeker hastalığı, sigara, ileri yaş, obezite, yüksek tansiyon ve kan yağlarının yüksek olması gibi nedenlerle oluşan damar sertliği, koroner ve bacak damarlarında darlık ve tıkanıklığa yol açtığı gibi beynimizi besleyen damarlar olan şah damarlarında da soruna neden olabiliyor. Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Cengiz Köksal "Oksijensizliğe 30 dakika dayanabilen kalp ve 6 saat dayanabilen bacaklarımız yanında, oksijensizliğe ancak 3 dakika dayanabilen beynimiz bu nedenle en hayati organımızdır ve özel ilgiyle dikkati hak ediyor"diyor.

ŞAH DAMARINDA DARLIK OLUŞUR

"Vücudumuzun komuta merkezi olan beynimize kan götüren ve boynumuzun iki tarafında bulunan şah damarlarında, damar sertliğine bağlı darlık ve tıkanıklıklar beyne yeterli kan gitmemesine bağlı şikâyetlere neden olur" diyen Prof. Dr. Cengiz Köksal sözlerini şöyle sürdürüyor: "Şah damarlarındaki darlık sonucu o bölgeden beyne giden minik pıhtılar veya beyne giden kan akımın geçici azalması; geçici körlük, geçici bilinç kaybı ile tek taraflı kol ve bacaklarda güç kaybı olarak sıralanabilir."

50 YAŞ ÜSTÜ DAHA DA DİKKATLİ OLMALI

Prof. Dr. Cengiz Köksal, 50 yaş üstü, şeker hastalığı, yüksek tansiyonu, kan yağlarında yüksekliği olan ve sigara içen kişiler ile koroner kalp damarlarında darlık saptanan kişilerin özellikle bu konuya dikkat etmeleri gerektiğinin altını çiziyor. Prof. Dr. Köksal; "Bu kişilerde olan geçici körlük, kol ve bacaklarda güç kaybı ve geçici bilinç kaybı, hemen daima beyne giden kan akımında bir sorun olduğunun işaret eder. Şah damarlarında darlık ve tıkanıklıkları saptamak basit bir Doppler ultrasonu ile mümkündür. Söz konusu şikayetleri olan hastalarda yüzde 50 ve üzeri şah damarlarında darlık müdahale gereği doğurur. Bu durum kimi zaman daha büyük sorunların yani insanı yatağa mahkum eden kalıcı felçlerin habercisi olabilir. Özel durumlar dışında, güvenli ve kalıcı bir şekilde şah damarlarındaki darlığın açılması için ameliyatla darlığa neden olan ve pıhtı kaynağı plağın temizlenmesi doğru bir seçenektir. Bu amaçla şah damarı (karotis) temizleme ameliyatı da güvenle yapılmaktadır" diyor.

DARLIK SAPTANAN KİMSELER ŞİKÂYET BEKLEMEMELİ

Prof. Dr. Cengiz Köksal; "Damar sertliği için risk grubundaysanız, koroner damarlarınızda sorun saptanmışsa basit bir ultrason ile şah damarlarınızı kontrol ettirmek size geleceği kazandırabilir. Eğer şah damarlarınızda ciddi darlık saptanmışsa, şikayetiniz olsun olmasın bir nörolog veya kalp damar cerrahı sizi görmeli. Şah damarının temizlenmesi gerekliliğinde ise ameliyatla bunu yapmak beyne giden kan akımını kesmeden daha az risklidir."

Etiketler : felç güç kaybı geçici körlük bilinç kaybı sağlık
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