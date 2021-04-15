Fazlası zarar azı Kovid-19'dan koruyor!

Dr. Koran, ginsengin bilinçsiz tüketiminin yarardan çok zarar getirebileceğini ifade ederek, şu bilgileri verdi: "Hekim kontrolünde uygun dozlarda kullanıldığında ginsengin herhangi bir yan etkisi görülmemektedir. Fakat uzun süreli aşırı doz kullanılırsa hipertansiyon, sinirlilik, ishal, deri döküntüleri ve uykusuzluk gibi sonuçlar doğurabilir. Yine yüksek doz kullanımı menopoz öncesi ve menopoz döneminde vajinal kanamaya neden olabilir. Bu tür istenmeyen yan etkilerden korunmak için en ideal kullanım şekli; 3 gr kesilmiş ve kurutulmuş ginseng köklerini yarım litre su içinde 30-40 dakika kaynattıktan sonra süzüp, günde 2-3 bardak tüketmektir. Ginseng bitkisinden en iyi faydayı almak için kaynatılacak köklerin küçük küçük kesilmesi ve kesilen parçaların tahta kaşık ile ezilmesi gereklidir."

