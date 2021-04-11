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11 Nisan 2021 Pazar 07:30:00 - Güncelleme:11 Nisan 2021 Pazar 07:30:00

Fazla kilo gözleri de vuruyor

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Makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) tüm dünyadaki geri dönüşümsüz görme kayıplarının en önemli sebepleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Makula dejenerasyonu (sarı nokta hastalığı) tüm dünyadaki geri dönüşümsüz görme kayıplarının en önemli sebepleri arasında ilk sıralarda yer alıyor. Hastalığın ortaya çıkmasında ve seyrinde, yaş ve genetik gibi değiştirilemeyen risk faktörleri önemli bir rol oynuyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Hakan Durukan, sarı nokta hastalığına karşı alınabilecek önlemleri şu şekilde sıraladı: "Sigarayı bırakmak. İdeal vücut ağırlığına ulaşmak ve bu ağırlığı korumak. Kan basıncı normal düzeylerde tutmak. Ultraviyole (UV) ve mavi ışığı filtre eden gözlükler kullanmak. Direkt güneş ışığından korunmak için özellikle yaz aylarında siperlikli şapka giymek. Periyodik göz muayenesi yaptırmak. Taze sebze meyve tüketmek. Diyette doymuş yağları azaltmak. Düzenli egzersiz yapmak."

Etiketler : Makula dejenerasyonu Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ali Hakan Durukan
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