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13 Aralık 2021 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:13 Aralık 2021 Pazartesi 08:30:00

Enstrümantal müzik migreni hafifletiyor

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Bilim insanları günde 20 dakika düzenli olarak müzik dinlemenin migren ve baş ağrılarını hafiflettiğini ortaya koydu.

Bilim insanları günde 20 dakika düzenli olarak müzik dinlemenin migren ve baş ağrılarını hafiflettiğini ortaya koydu. Fransız, Alman ve Amerikalı araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmada katılımcıların yüzde 50'sinde nöbet sıklığı yüzde 50 azalırken, ilaç kullanma gereksinimlerinde de düşüş olduğu fark edildi. Ayrıca araştırma, katılımcıların depresyon ve anksiyete durumlarını kontrol etme iradelerinin geliştiğini ortaya koydu.

Etiketler : Enstrümantal müzik müzik dinleme migren ve baş ağrılar
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