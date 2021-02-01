Endişe ve üzüntü kalp krizine davetiye çıkarıyor

Çoğunluğu kalp damarının pıhtı ile tıkanması ile meydana gelse de, daha düşük oranlarda kalp damarlarında gelişen plakların damarı tam tıkaması ile de oluşabiliyor. Prof. Dr. Nuri Kurtoğlu, “Erkekler için 45, kadınlar için 55 yaş üzerinde olmak, şeker hastalığı, hipertansiyon, şişmanlık, endişe ve üzüntü, sigara içmek, iyi kolesterolün düşük, kötü kolesterolün yüksek olması, başka atar damarlarda tıkanıklığı saptanmış olması (felç geçirmek, bacak damarlarında tıkanıklık olması), birinci dereceden yakınlarında (anne, baba, kardeş ve çocuklarında) erken yaşlarda damar tıkanıklığı saptanması, hareketsiz yaşam ve stresli yaşam tarzı gibi faktörler kalp krizi açısından risk yaratmaktadır” dedi.