En temel bağışıklık güçlendirici: Düzenli uyku

Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için çeşitli yollar gündeme gelirken bunların başında ise uyku, egzersiz ve stres kontrolü geliyor. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı, Uyku Bozuklukları Merkezi Sorumlu Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Karadeniz ile Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, bağışıklık sisteminin desteklenmesindeki en temel etkenin düzenli uyku olduğunu söyledi. TBV Başkanı Timur Erk, alınacak takviyelerin bazı durumlarda bir uzmana danışılarak ve gereklilik halinde bir takım testler yaptırılarak tüketilebileceğine dikkat çekerek, "Temel vitamin ve mineraller kişilerin ihtiyaçları doğrultusunda alınmalıdır fakat bizim önereceğimiz konular, bir uzman desteği gerektirmeden kendi yaşam kalitenizi dolaylı olarak sağlığınızı ve bağışıklığını etkileyecek önemli unsurlardır. Sağlıklı beslenme, egzersiz, stres kontrolü ve uyku. Büyükannelerimizin dediği 'çocuk uykuda büyür' tanımı bugün tüm bireyler için geçerlidir ve bilimsel araştırmalarla kanıtlanmıştır" diye konuştu.

