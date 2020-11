En güçlü aşı: Bağışıklığımız

Bilim insanı Reyhan Aliusta, “Mevsimsel hastalıklardan ve Kovid-19 salgınından bizi sadece bağışıklık sistemimiz koruyabilir” dedi. Geliştirdiği besin takviyeleriyle birçok hastalığa umut olan ödüllü Eczacı Reyhan Aliusta, önemli önerilerde bulundu. Kış dönemi ile birlikte mevsimsel hastalıkların yanı sıra tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınına karşı tek savunmamızın bağışıklık sistemimiz olduğunu belirten Aliusta, “Bağışıklığı güçlendirmenin yolu da kalınbağırsaktan geçiyor” dedi. Reyhan Aliusta şunları dile getirdi: “Pek bilinmez ama bağışıklık sistemimizin yüzde 80’i bağırsaklardadır. Dostumuz olan trilyonlarca bakteri bağırsaklarımızda yaşar. Mikrobiyota dediğimiz yararlı bakterilerin sayısı insan vücudunda bulunan bütün hücrelerin sayısının 10 katıdır. Bağırsaklarımız ancak kabızlık, ishal veya gaz sancısı yaşadığımızda aklımıza gelir. Halbuki sağlığımızın gerçek temeli bu organdır. Bağırsaklarımızdan vitaminler ve mineraller vücuda emilir, zararlı ve toksik maddeler, sindirilmemiş gıdalar ise vücuttan atılır. Yani burası bir detoksifikasyon merkezidir. Bağırsaklarımız sağlıklı değilse bağışıklık sistemimiz de sağlıklı olamaz. Bağışıklık sistemimizin düzgün çalışması ile birçok hastalıktan korunmadaki en önemli unsur, bağırsakta biriken zararlı toksiklerin vücuttan atılması, vücudun asitlerden arındırıp alkali ortamın sağlanması ve prebiyotik desteği ile dost bakterilerin çoğalmasıdır.”



AKASYA AĞACININ REÇİNESİ

Reyhan Aliusta “Bağışıklık sistemimiz için probiyotik ve prebiyotikler çok önemlidir. Dışarıdan aldığımız probiyotiklerin hepsi bağırsağımızda kalmaz büyük bir kısmı atılır. Halbuki bizim kendi probiyotiklerimiz var ve bu probiyotiklerimiz bizimle beraber yıllarca yaşadıkları için bize adaptedir, dışarıdan müdahale etmediğimiz sürece bize hep hizmet ederler. Yani kendi floramızda yaşayan bakterileri beslemek, çoğaltmak daha önemlidir. Prebioyotik alarak bunu sağlayabiliriz. Dünyadaki en iyi prebiyotik, 'akasya gamı'dır. Akasya ağacının gövdesindeki bir reçinedir bu. Mide asidi bu akasya gamını sindiremez ve bağırsaklara kadar ulaşır ve ordaki dost bakterileri besler. Gıdalardan prebiyotik olanlar ise; pırasa, enginar, kereviz, soğan, sarımsak vb” dedi.



PAKETLİ GIDALARDAN UZAK DURUN

Eczacı Reyhan Aliusta, “Mümkün olduğu kadar paketli gıdalar, işlenmiş et ürünleri (salam ,sosis vb.), rafine şeker, fast food gıdalar, hazır çorba, bulyonlar, cips, bisküvi, gofret vb.’den uzak durmalıyız. Asitli içecekler ve hazır meyve suları yerine evde kendinizin yaptığı doğal limonata, ayran ve vişne suyu vb. içebilirsiniz. Hazır yoğurt yerine mutlaka ev yoğurdu tüketilmelidir. Kefir, ev yapımı sirke beslenmenizde mutlaka olmalıdır. Yemeklerde tereyağı ve zeytinyağı kullanılmalıdır. Daha çok geleneksel tencere yemeği yemeliyiz. Modern yaşamın getirdiği karbonhidrat ağırlıklı pratik beslenmeden uzak durmalıyız” diye uyardı.



GÜNEŞ IŞIĞI VİTAMİNİ

D vitamini ‘Güneş ışığı vitamini’ olarak da adlandırılan aslında bir hormondur. D vitamini dünyada eksikliği en sık rastlanan vitaminlerin başında gelir. D vitamininin faydaları saymakla bitmez ama bağışıklık sistemimizin kilit taşlarındandır. D vitamini seviyesi ortalama, 50 ng/ml ve üzeri olmalıdır. Sağlıklı her yetişkinin alması gereken D vitamini, 1000 IU’dir. Yaz aylarında ise güneşlenerek D vitamini ihtiyacımızı karşılarız. D vitamini eksikliğinde bağışıklık sisteminde zayıflık, viral enfeksiyonlarda artış olabilir. Yoğurt, kefir, ayran, tereyağı, balık, yumurta vb gıdalarda D vitamini bulunmaktadır.



DİKKAT! C VİTAMİNİ VÜCUTTA DEPOLANMAZ

“Günlük C vitamini alınması da bağışıklık sistemi için çok önemlidir" diyen Reyhan Aliusta "C vitamini suda çözünen bir vitamindir, bu yüzden vücutta depolanmaz. Vücudumuz ihtiyaç duyduğu miktarı alır ve kalanını atar. C vitamini vücudumuzun doğal savunma mekanizmasını güçlendiren bir antioksidandır. Sayılamayacak kadar çok faydası vardır. C vitamini Kolajen oluşumuna katkıda bulunur. Cilt sağlığının yanı sıra kronik hastalıklarla savaşmakta da çok önemli bir vitamindir. C vitamini içeren besinler; biber, roka ,marul, maydanoz, kivi, limon, ananas, brokoli, ıspanak vb” şeklinde konuştu.