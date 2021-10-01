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01 Ekim 2021 Cuma 09:00:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 09:00:00

Ebeveynin endişesi okul motivasyonunu düşürüyor

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Okulların yüz yüze eğitime geçmesinin üzerinden zaman geçmesine rağmen okula adaptasyonda sorunlar yaşanabileceğini belirten uzmanlar, bu durumun normal olduğunu vurguluyor.

Okulların yüz yüze eğitime geçmesinin üzerinden zaman geçmesine rağmen okula adaptasyonda sorunlar yaşanabileceğini belirten uzmanlar, bu durumun normal olduğunu vurguluyor. Ebeveynlerin yüz yüze eğitim ile ilgili kendi endişelerini çocuklarına yansıtmaması ve dile getirmemesi gerektiğini kaydeden uzmanlar, "Ebeveynlerin endişelerinin yüksek olması çocuğun kaygı düzeyinin artmasına sebep olur. Bu yüzden çocuğun okula karşı motivasyonuna zarar verip, okula karşı konsantrasyonunun azalmasına ve uyum sürecinin zorlaşmasına sebebiyet verebilirler"uyarısında bulunuyor. Uzman Klinik Psikolog Nuran Günana, "Ebeveynlerin endişelerinin yüksek olması çocuğun kaygı düzeyinin artmasına sebep olur. Bu yüzden çocuğun okula karşı motivasyonuna zarar verip, okula karşı konsantrasyonunun azalmasına ve uyum sürecinin zorlaşmasına sebebiyet verebilirler. Bu konu ile ilgili endişeleri hakkında öğretmenler veya kurumlarla iletişime geçilebilir" tavsiyesinde bulundu.

DERS ARASI SOHBET EDİLMELİ

Uzman Klinik Psikolog Nuran Günana, önerilerini şöyle sıraladı: Çocuklarla okula gitmenin faydaları ve olumlu tarafları hakkında konuşulması motivasyon sağlayıp iyi gelecektir. Küçük yaş grubu çocuklarla okul sonrasında okul içerikli oyunlar oynamak, eğlenceli oyunlar oluşturmak kaygıyı azaltan bir faktör olabilir. Çocukla birlikte spor yapmak gibi faaliyetlerde bulunmak da iyi bir seçenek olabilir. Öte yandan ebeveynler çocuklarıyla dersler hakkında sohbet edebilmeliler ve zaman zaman çocukların onlara ders anlatmasını sağlamalarında fayda vardır. Çocuklarla birlikte bir zaman çizelgesi hazırlanması ve gün planlaması faydalı olabilir. Bu sayede çocuk disiplinli bir çalışma sistemi oluşturabilir. Aynı zamanda ders dışında başka aktivitelere de ayıracağı zamanı bilirler. Zaman çizelgesiyle çocuğu sıkmak yerine esneklik sağlanmalı. Çocuklara pozitif geri bildirimler sağlanmalı. Gün içerinde ne kadar yorulduğu ve zaman zaman sıkıldığını bildiklerini söyleyebilirler. Fakat aynı zamanda çocuğun elinden geleni yaptığını ve onu takdir ettiklerini söylemelerinde fayda vardır.

Etiketler : Ebeveynin endişesi okul motivasyon çocuk Nuran Günana
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