Dudaktaki kuruluk soğuktan değil guatrdan olabilir

Dudaklarda oluşan çatlaklar derinin gerilmesiyle açık yara haline dönüşerek kişiye acı veriyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Selma Uçar, kuruluğun egzamadan ayırt edilmesi gerektiğine dikkat çekerek, “Tabi bu kuruluğu ve çatlaklığı havanın kuruluğuna bağlamamak lazım. Bazen Guatr hastalıklarında, bazen kullandığımız ilaçlarda bazen sistemik hastalıklarda, bazı hastalıkların belirtisi olarak da bu kurulukları görebiliyoruz. Aslında çatlakların tek bir tedavisi var buda bolca nemlendirmek. Ama kuruluğu da egzamadan ayırmak gerekiyor. Egzama kuruluğun bir adım öne gitmiş hali. Yani bu kuruluk çok arttığında artık krem sürdüğünüzde nemlendirdiğinizde yanmaya başlar. Bu egzama olduğunu gösteriyor. Yani bu işin bir adım daha öne taşındığını gösteriyor. Böyle bir durumda mutlaka Dermatoloji uzmanına başvurup artık ilaç kullanmak gerekir’’ şeklinde konuştu.

