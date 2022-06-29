Detoks sularıyla başağrısını dindirin

Sebepsiz baş ağrıları, yorgunluk, kaliteli uyku uyuyamama gibi sorunlar vücutta biriken toksinler nedeniyle olabilir. Salatalık, zencefil ya da tarçın ile hazırlayacağınız detoks suyu içerek bu toksinleri vücuttan atmak mümkün.



Sağlıklı ve yetişkin bireylerin günde 2 litre su içmeleri çok önemli. Aromatik tatlarla zenginleştirilmiş detox sularını içmenin hem su tüketimini teşvik etmek hem de su içme alışkanlığı olmayan bireyler için suyu içebilmenin bir yolu olduğunu belirten Sağlıklı Yaşam Yöneticisi ve Diyetisyen Sibel Mumcu, "Çevresel faktörler ve dengesiz beslenme vücutta istenmeyen toksinlerin birikmesine neden olabilir. Çalışanların sıklıkla yakındığı sebepsiz baş ağrıları, yorgunluk, kaliteli uyku uyuyamama gibi sorunlar bu toksinler nedeniyle görülebilir ve detoks suları bu toksinlerin vücudunuzdan atılmasına yardımcı olur" dedi. Diyetisyen Sibel Mumcu, "Bu suları tükettiğiniz dönemlerde, alkol ve sigaradan uzak durmak, günde 1 saat yürümek, asitli, şekerli ve gazlı içecekler tüketmemek, yağlı ve şekerli gıdalardan uzak durmak, bol sebze meyve, tam tahıl ve bakliyat tüketmek detoks sularından daha çok faydalanmanızı sağlar" diye konuştu.

Salatalık detoks suyu

İçindekiler: Maydanoz, salatalık, limon

Bir adet limonu ince ince dilimleyin. Yarım demet maydanozu ayıklayın ve dalları ile kullanın. 2 orta boy salatalığı ince ince dilimleyin. Tüm malzemeleri bir kaba alın ve üzerine 2 litre su ilave edin. 3 saat kadar tüm aromaların suya geçmesini bekleyin. Aynı gün içinde tüketin.

Salatalık: C vitamini ile bakır, potasyum, manganez, fosfor, magnezyum gibi pek çok mineralin kaynağıdır.

Limon ve maydanozdaki C vitamini, antioksidan özellikler gösteren, bağışıklık sitemini güçlendiren, cilt sağlığına iyi gelen etkiler gösterirler.

Salatalığın yüzde 90'ı sudan oluşur, Maydanoz diüretik etkiler gösteren özelliğe sahiptir. Bu özelikleri ile toksinlerin atılmasında oldukça etkilidirler.

Salatalık, vücudu serinletir, kaybettiği nemi geri kazanmasına yardımcı olur, vücut sıcaklığının dengede tutulmasını sağlar.

Salatalığın ferahlatıcı etkisi ile nefesinizi de tazelerseniz.

Zencefilli detoks suyu

İçindekiler: Ananas, taze zencefil

Ananası soyduktan sonra ortasını çıkarmadan yarım ay şeklinde dilimleyin. Ananasın yarısı yeterlidir. Bir baş parmağı büyüklüğündeki taze zencefili de soyarak ince ince dilimleyin. Tüm malzemeleri bir kaba alın ve üzerine 2 litre su ilave edin. 3 saat kadar tüm aromaların suya geçmesini bekleyin. Aynı gün içinde tüketin.

Zencefil: sindirim sisteminin dostudur. Bağırsaktaki zararlı bakteri ve parazitlerin, özellikle kalın bağırsakta sindirilmeyen karbonhidratlarla beslenen bakterilerin çoğunu temizler.

Zencefil güçlü bir antioksidandır, kan dolaşımını arttırarak kalp kaslarını güçlendirir. Aynı zamanda cilde canlılık kazandırır. Vücudu toksinlerden arındırarak bağışıklık sistemini güçlendirir.

İyi bir C vitamini kaynağı olan ananas, bağırsak sağlığı için önemli çözünür lifler içerir. Lifli yapısı ile aynı zamanda yüksek kan kolesterolünü de dengeleyen ananas kalp hastalıklarına karşı koruyucudur, antioksidan içeriği ile bağışıklık sistemini destekler, ödemi önlemede etkilidir.

Tarçınlı detoks suyu

İçindekiler: Yeşil elma, çubuk tarçın

2 adet elmayı kabuklarıyla beraber ince ince dilimleyin. 2 adet çubuk tarçınla birlikte bir kaba alın. Üzerine 2 litre su ilave edin. 3 saat kadar tüm aromaların suya geçmesini bekleyin. Aynı gün içinde tüketin.

Tarçın: çok eski çağlardan beri ishal, soğuk algınlığı, yüksek tansiyon, böbrek hastalıkları ve karın ağrısı için kullanılır. İnsülin duyarlılığını arttırdığı için kan şekerini dengeler. Antiseptik özellikler gösterir ve iyi bir bakteri savaşçısıdır. İştahsızlık, hafif mide krampları, bağırsaklardaki şişkinlik ve gaz sorunlarından kaynaklanan rahatsızlıklara iyi gelir.

Elma; yüksek tansiyon, kolesterol ve kan şekeri dengesi ve iştahın düzenlenmesi ve hazımsızlık için yardımcıdır. Bağışıklık sistemin güçlendiren antioksidanlar içerir. Ayrıca solunum yolları ile ilgili hastalıkların önlenmesinde faydalıdır.