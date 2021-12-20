VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul'a kar yağacak mı?
ABD'li generallerden bomba açıklama! Tarih verip uyardılar
Başkan Erdoğan'dan sert çıkış: Bizimle mücadele edemezsiniz!
ABD'li üst düzey isimden çarpıcı sözler
D vitamini hamilelikte çok önemli
Dereotu kalbi ve beyni koruyor
Fenerbahçe ile Beşiktaş 2-2 berabere kaldı
Başkan Erdoğan: Türk ekonomisi, serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun şekilde yoluna devam edec...
Koronavirüste son durum
Afrikalı gençlerle buluşma
"Taliban'ın tanınması gündeme gelmedi"
Libya'dan 'seçim' açıklaması
Bakan Dönmez: Kömür ocağındaki göçükle ilgili inceleme başlatıldı
Başkan Erdoğan'dan Afrikalı gençlerle buluştuğu programa ilişkin paylaşım
Avustralya'da uçak düştü: 4 kişi hayatını kaybetti
Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Dışişleri Bakanvekili Muttaki ile bir araya geldi
Zehirli aslan balığı yok satıyor!
Sosyal medyada gündem olmuştu! Saldırıya uğrayan doktor konuştu
3600 ek gösterge bekleyenlere müjde!
İkinci el satacaklar dikkat!
New York Times ortaya çıkardı... İşte Pentagon'un gizli belgeleri
Stok yapana ağır fatura!
TOGG aracını ABD'ye Turkish Cargo taşıyacak
"Yapamazsın" diyenlere aldırış etmedi
20 Aralık 2021 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 07:30:00

Dereotu kalbi ve beyni koruyor

ABONE OL

İyi bir C vitamini, magnezyum ve A vitamini kaynağı olan dereotu içerdiği flavonoidler sayesinde kalp hastalığını koruyor, felç ve bazı kanser riskini azaltıyor. Beyin sağlığı açısından da olumlu etki yapıyor.

İyi bir C vitamini, magnezyum ve A vitamini kaynağı olan dereotu içerdiği flavonoidler sayesinde kalp hastalığını koruyor, felç ve bazı kanser riskini azaltıyor. Beyin sağlığı açısından da olumlu etki yapıyor.

Dereotu, değişen yumuşak yapraklara, yeşil renge ve ince bir gövdeye sahip bitkilerden biridir ve tat olarak aromatiktir. Çeşitli yemeklerin lezzetini yükseltmek için yaygın olarak kullanılır. Genellikle somon, patates ve yoğurt bazlı soslarla eşleştirilir. Memorial Şişli Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Dyt. Sinem Türkmen, "Dereotu yüksek oranda life sahiptir ve düşük kalorilidir. Dereotu besin değeri açısından da zengindir. 100 gram dereotunda 43 kalori, 61 mg sodyum, 738 mg potasyum, 85 mg C vitamini, 208 mg kalsiyum, 6.6 mg demir, 55 mg magnezyum vardır. Dereotunun içinde bulunan A vitamini ve C vitamini bağışıklık sistemini desteklemektedir" dedi.

Antioksidanlar açısından zengin ve iyi bir C vitamini, magnezyum ve A vitamini kaynağı olan dereotu, kalp hastalığı ve kansere karşı koruma da dahil olmak üzere sağlık için çeşitli faydalara sahip olabilir. Dyt. Sinem Türkmen, dereotunun faydalarını şu şekilde sıraladı:

ALZHEİMERA KARŞI ETKİLİ

Dereotu, antioksidanlar açısından zengindir. Antioksidanlar, hücreleri serbest radikaller olarak bilinen kararsız moleküllerin neden olduğu hasara karşı korumaya yardımcı olan doğal olarak oluşan bileşiklerdir. Sonuç olarak araştırmalar, antioksidanlar açısından zengin gıdaları tüketmenin kronik inflamasyonu azaltmaya ve kalp hastalığı, Alzheimer, romatoid artrit ile çeşitli kanser türleri dahil olmak üzere belirli durumları önlemeye ve hatta tedavi etmeye yardımcı olabileceğini düşündürmektedir.

Dereotu flavonoidler açısından da zengindir. Bu bileşikler, kalp hastalığı, felç ve bazı kanser türlerinin riskinin azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Bu durum beyin sağlığında da önemli bir rol oynayabilir.

Terpenoidler de dereotunda vardır. Bu bileşiklerde uçucu yağlar da bulunur ve bu karaciğer, kalp, böbrek ve beyin hastalıklarına karşı koruma sağlayabilir.

Dereotunun kalp sağlığı üzerinde de etkileri vardır. Kalp hastalığı dünya çapında önde gelen ölüm nedenidir. Ancak Dünya Sağlık Örgütü, kötü beslenme, sigara içme ve egzersiz eksikliği gibi risk faktörlerini azaltarak kalp hastalığı vakalarının yaklaşık yüzde 75'inin önlenebileceğini öngörmektedir.

KAN ŞEKERİNİ DENGELER

Dereotu yüksek kan şekeri düzeyini düşürmeye yardımcı olabilir. Kronik şekilde yüksek kan şekeri seviyelerine sahip olmak, insülin direnci, metabolik sendrom ve tip 2 diyabet gibi durumlar riski artırabileceğinden endişe vericidir. Dereotunun kan şekerini düşürücü etkilere sahip olduğu düşünülmektedir.

Dereotu içindeki Klebsiella pneumoniae ve Staphylococcus aureus gibi uçucu yağlar, potansiyel olarak zararlı bakterilerle savaşan antibakteriyel etkilere sahiptir. Bu sayede dereotu idrar yolu enfeksiyonu için faydalı olabilmektedir.

RAHAT UYKU SAĞLAR

Dereotu, kemik sağlığı için önemli olan kalsiyum, magnezyum ve fosfor içerir.

İçerdiği uçucu yağlar yatıştırıcı ve sakinleştirici etkiler verebilir. Bu sayede gece uykusu için de faydalıdır.

Dereotun antiseptik ve antibakteriyel özelliklerle ağız ve nefes spreyi görevi görebilir. Ağız kokusunu giderir.

KİLO VERDİREN BİR BESİN YOK

Dereotu diyetlerde rahatlıkla tüketilebilir ancak tek başına dereotunun zayıflamaya etkisi bulunmamaktadır. Tek başına hiçbir besin maddesi zayıflatıcı etkiye sahip değildir. Sadece sağlıklı beslenme düzeni ve egzersize katkı sağlayabilirler. Dereotu kalori açısından düşük olduğu için aşırıya kaçmadan diyetlerde tüketilebilir. Dereotunun hipotiroid, hipertiroid, Haşimato rahatsızlıklarının tedavi sürecinde etkili olabileceği bilinmektedir. Ancak endokrinoloji ile beslenme ve diyet uzmanına danışmadan dereotu içeren destek ürünler kullanılmamalıdır.

Etiketler : Dereotu kalp beyin RAHAT UYKU SAĞLAR
Kanseri yendi

Kanseri yendi
İhtiyaç sahiplerine yardım eli

İhtiyaç sahiplerine yardım eli
'KaraFatma' koleksiyonunu satışa açıyor

'KaraFatma' koleksiyonunu satışa açıyor
Çağatay'a benzetilmeyi sevdi

Çağatay'a benzetilmeyi sevdi
Öğrencilerin krema seferberliği

Öğrencilerin krema seferberliği
Ödüllü piyanist Ankara'da konser verecek

Ödüllü piyanist Ankara'da konser verecek
Komedinin gözünü seveyim

Komedinin gözünü seveyim
2022'de albüm geliyor

2022'de albüm geliyor
Mesut Özil şarkı söyleyecek

Mesut Özil şarkı söyleyecek

EN ÇOK OKUNAN HABERLER