Çölyak hastaları gıda etiketlerini dikkatli okumalı

Gün geçtikçe yaygınlaşan çölyak hastalığının temel tedavisinin "glutensiz beslenme" olduğuna dikkat çeken Uzman Diyetisyen Hande Soydemir, prebiyotik ve probiyotik kullanımının, hastaların hem yaşam kalitesini hem de bağırsaktaki azalan yararlı bakterilerin sayısını arttırdığının altını çizdi. Diyetisyen Soydemir, "Glutensiz ürünlerde bile eser miktarda gluten bulunabilir. Bu nedenle çölyak hastalarının etiket okuması önemlidir" dedi. Gluten hassasiyeti olan kişilerin inek sütünün içeriğinde yer alan laktoza karşı da hassasiyetleri olabildiğine dikkat çeken Diyetisyen Soydemir, "Bu sebeple, glutensiz beslenmeye başlandıktan sonraki ilk haftalar bağırsaktaki laktoz seviyeleri normale dönene kadar içeriğinde laktoz olan süt ürünlerinden (süt, dondurma, krema, taze peynirler) kaçınılmalıdır. Eski peynirler, yoğurt veya kefir gibi laktoz seviyesi daha düşük olan süt ürünleri tüketilebilir" diye konuştu. Çölyak hastalığının, yağda çözünebilen vitaminler (A, D, E, K) dışında folik asit, demir, tiamin, B12 ve B6 vitamini eksikliğine de yol açabileceğine değinen Diyetisyen Soydemir, magnezyum, çinko, bakır ve selenyum başta olmak üzere belirli minerallerin düzeylerinin, çölyak hastalığının ciddiyetine ve beslenme ile alımına bağlı olarak düşük olabileceğini ifade etti.

