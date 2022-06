Çocukları besleyen tehlike: Çayır çimen alerjisi

Her 3 çocuktan birine 'alerji' tanısı konuyor. İlkbahar ve yaz aylarında en sık görülen alerjik etken ise 'polenler' oluyor. İlkbaharda esas olarak ağaç polenleri, yaz döneminde çayır-çimen polenleri ve yaz sonu ile sonbaharda da yabani ot polenleri sorumlu oluyor.



Polenler, çayır ve çimenler, güneş, akarlar, böcekler, besinler... Alerji denildiğinde her ne kadar aklımıza bahar ayları gelse de, aslında yaz mevsiminde de pek çok faktör alerjileri tetikleyebiliyor. Tüm yaş gruplarında yaygın bir sağlık sorunu olan alerji, çocukluk çağında daha sık görülüyor. Öyle ki ülkemizde her 3 çocuktan birine 'alerji' tanısı konuyor. İlkbahar ve yaz aylarında en sık görülen alerjik etken ise 'polenler' oluyor. İlkbahar döneminde esas olarak ağaç polenleri, yaz döneminde çayır- çimen polenleri ve yaz sonu ile sonbahar döneminde de yabani ot polenleri sorumlu oluyor. Ayrıca her üç dönemde de mantarlar, böcekler, güneş ışınları ve bazı besinler çocuklarda önemli alerji sebeplerini oluşturuyor. Çocukları alerjik hastalıklardan korumanın temel prensibi ise onları sorumlu alerjenlerden uzak tutmak. Acıbadem International Hastanesi Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, ebeveynlerin yaz alerjisini tetikleyen hatalardan kaçınmalarının son derece önemli olduğuna işaret ederek, "Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta ise yaz aylarında güzel havalara aldanıp tedavilerin aksatılmaması olmalı. Ebeveynlerin acil durumda kullanılacak olan ilaçları mutlaka yanlarında bulundurmaları gerekiyor. Zira özellikle astım ve alerjik nezleli çocuklarda, örneğin yoğun polenle karşılaşma sonrasında kriz şeklinde belirtiler ortaya çıkabiliyor" diyor. Acıbadem International Hastanesi Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, çocuklarda yaz alerjilerini tetikleyen 8 hatalı alışkanlığı anlattı; önemli öneriler ve uyarılarda bulundu.

Kapı ve pencereleri açık tutmak

Sabahları 05.00-10.00 saatleri arasında evin kapı ve pencereleri ile seyahat sırasında arabanın camlarını açık tutmak, çocuğu bu saatlerde uzun süreli dışarıya çıkarmak, açık havada yoğun polen olduğu için polene maruziyeti artırıyor. Bu saatlerde evinizin kapı ve pencerelerini açmayın, mümkünse çocuğunuzu sokağa çıkarmayın. Çocuğunuzla dışarıya çıkmanız gerekiyorsa maske, gözlük ve şapka kullanmayı ihmal etmeyin. Arabanın camlarını da kapalı tutun ve polen filtresini çalıştırmayı alışkanlık edinin.

Çamaşırları açık havada kurutmak

Polenlerin yoğun olduğu saatlerde çocuğun çamaşırlarını açık havada kurutmak da yapılan önemli hatalardan biri. Bunun nedeni ise polenlerin çamaşırlara yapışarak alerjik reaksiyonlar oluşturabilmeleri. Çamaşırlarınızı polenlerin yoğun olduğu saatlerde evde kurutmaya özen gösterin.

El, yüz ve gözleri yıkamamak

Gün bitiminde ellerin, yüzün, gözlerin ve burnun yıkanmaması, aynı elbiselerin giyilmeye devam edilmesi de polenlerin vücutta uzun süre kalmalarına neden olabiliyor. Çocuğunuzun mümkünse her gün banyo yapmasını sağlayın ve elbiselerini değiştirin.

Yağmurdan hemen sonra dışarıya çıkarmak

Yağmurdan hemen sonra çocuğu açık havaya çıkarmamak gerekiyor. Zira, yağmur sırasında havada polen sayısı azalsa da sonrasında sayısı aniden yükselebiliyor. Bu nedenle çocuğunuzu mümkünse yağmurdan bir saat sonra dışarıya çıkarın. Ayrıca yoğun bir şekilde polenlere maruz kalmasına yol açacağı için yaz aylarında çocuğunuzun yanında çimleri biçmekten kaçının.

Bu saatlerde güneş altında kalmak

Güneş ışınlarının yeryüzüne en dik geldiği 10.00-16.00 saatleri arasında çocuğun dışarıda olması güneş alerjisine sebebiyet verebiliyor. Dolayısıyla bu saatlerde mümkünse dışarıya çıkarmayın, mecbursanız vücudunu kapatan ince ve uzun kollu kıyafetler giydirin. Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, "Çocukların güneş ışınlarını kısa bir süre almaları yarar sağladığı için cildine güneş koruyucu ürünü güneşe çıktıktan 15-30 dakika sonra uygulayın. İşlemi her 3 saatte bir tekrarlayın. Deniz veya havuza girdiğinizde bu süreyi dikkate almadan, ürünü çocuğunuzun cildine tekrar yedirin" diyor.

Renkli, çiçekli kıyafetler giydirmek

Çocuklarda böcek alerjileri özellikle yaz mevsiminde oldukça sık rastlanan bir durum. "Böcekler arasında da en sık arılar, sivrisinekler ve karıncalar alerjiye neden oluyorlar" uyarısında bulunan Çocuk Alerjisi Uzmanı Prof. Dr. Feyzullah Çetinkaya, önerilerini şöyle sıralıyor: "Arı ve diğer böcekleri çekebileceği için çocuğunuza açık havada kısa kollu ve kısa paçalı kıyafetler giydirmeyin. Arıların ilgilerini çekebilecek pembe, sarı ile kırmızı gibi çiçekleri andıran renkte ve çiçekli kıyafetlerden de kaçının. Dikkat etmeniz gereken bir başka nokta ise kokular olmalı. Çocuğunuza çiçek kokusu yayabilecek krem veya kolonya sürmeyin. Bu hatalar böceklere duyarlı çocuklarda öldürücü olabilecek anafilaksi reaksiyonlarına yol açabiliyor"

Polen durumunu dikkate almamak

Seyahat sırasında gidilecek yerin polen durumunun öğrenilmemesi de yine kaçınılması gereken önemli hatalardan. Her coğrafi bölgenin kendine özgü bitki çeşitliliği ve polen dağılımının olduğunu unutmayın ve bu nedenle seyahat ederken mutlaka polen durumunu dikkate alın.

Emin olunmayan besinleri tüketmek

Yaz aylarında çocukların duyarlı oldukları besinlerden korunmaları daha zor oluyor. Özellikle, süt ve yumurta duyarlılığı olan çocuklarda dondurma gibi besinlerin tüketilmesi ve otellerde besinlerin birbirine karışması çok sık görülen bir durum. Dolayısıyla çocuğunuz özellikle besin anafilaksisi (ağır alerjik reaksiyon) geçirdiyse yemeklerini mutlaka siz hazırlayın ve emin olmadığınız yiyecekleri ona vermeyin.