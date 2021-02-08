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08 Şubat 2021 Pazartesi 15:47:00 - Güncelleme:08 Şubat 2021 Pazartesi 17:23:00

Çocuklar için ‘evde düzenli egzersiz' uyarısı

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Uzmanlar hem salgın öncesinde kilo problemi olmayan çocuklarda belirgin kilo artışları hem de pandemi öncesinde obezite nedeniyle izlenen çocuklarda obezite yönetiminin olumsuz etkilendiğini dile getirdi.

Uzmanlar hem salgın öncesinde kilo problemi olmayan çocuklarda belirgin kilo artışları hem de pandemi öncesinde obezite nedeniyle izlenen çocuklarda obezite yönetiminin olumsuz etkilendiğini dile getirdi. Prof. Dr. Gülay Karagüzel, "Bilgisayar veya ekran karşısında zaman geçiren çocukların hareketsiz kalmaları yanında, pandemi ile değişen yaşam tarzına adaptasyon stresi, bu stresi azaltmak için yemeye yönelme, uyku düzensizliği, öte yandan ekran karşısında sürekli atıştırmalık yiyeceklerin tıkınırcasına tüketilmesi kilo artışı ve obezitenin ortaya çıkışını hızlandırmaktadır" dedi. Bu kapsamda düzenli egzersizin önemine dikkati çeken Karagüzel, "Bu nedenle, ebeveynlerin kontrolünde sağlıklı beslenme ile evdeki fiziksel koşullar göz önünde bulundurularak 'düzenli günlük egzersiz' programlarının yapılması önemlidir. Evde geçirilen süre içinde şekerli içecek ve rafine gıdaların tüketimini azaltarak, sağlıklı beslenme ilkelerine uygun bir beslenme programı yapıldığında hem öğün atlamaya fırsat verilmez hem de sürekli bir şeyler atıştırmanın önüne geçilebilir" değerlendirmesinde bulundu.

Etiketler : çocuk egzersiz spor obezite
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