ÇOCUĞUNUZUN GEÇ KONUŞMASINI HAFİFE ALMAYIN

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15 Nisan 2021 Perşembe 08:30:00 - Güncelleme:15 Nisan 2021 Perşembe 08:30:00

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AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Özgür Duman, otizmin Kovid-19 salgınından daha büyük tehlike olduğunu söyledi.

AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Prof. Dr. Özgür Duman, otizmin Kovid-19 salgınından daha büyük tehlike olduğunu söyledi. Otizmin erken yaşlarda fark edilmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Duman, "Erkeklerde kızlara göre 3 kat daha fazla görüyoruz. Bu demektir ki erkeklerde 30-40'ta 1 gibi rakamlara indi. Bu gidişle ileride herkes otizmli toruna sahip olabilir" dedi. Prof. Dr. Özgür Duman, ailelerin, erken yaşlarından itibaren çocuklarının hareketlerini ve göz göze gelme gibi davranışlarını dikkatle takip etmesi gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Özgür Duman, özellikle ailelerin, çocukların geç konuşma gibi sorunlarını önemsemesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Duman, "Çocuk konuşamıyor, derdini ifade edemiyor. Özellikle büyükler 'Anne ve babası da geç konuştu. Erkek çocuktur, geç konuşur' diyerek, bu durumu normal görebiliyor. Çocukların geç konuşması kelime haznesinin yeterli olmaması, duygu ve düşüncelerini karşısındakine anlatmaya çalışacak çaba göstermemesi bizim için önemli. Çocukların karşısındakiyle paylaşım yapabilmesi lazım. Eğer yapamıyorsa bu büyük sorundur" dedi.

Etiketler : AKDENİZ Üniversitesi Tıp Fakültesi çocuk geç konuşma
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