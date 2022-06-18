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18 Haziran 2022 Cumartesi 10:00:00 - Güncelleme:18 Haziran 2022 Cumartesi 10:00:00

Çocuğunuza ödül de vermeyin ceza da

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Ailelerin çocuklarına uyguladığı ödül ve ceza yöntemi, çocukta bir ömür travmaya sebep oluyor.

Ailelerin çocuklarına uyguladığı ödül ve ceza yöntemi, çocukta bir ömür travmaya sebep oluyor. Ödül, çocuğun doyuma ulaşmasını engellerken, ceza uygulanan çocuklarda ise şiddete yönelim dikkat çekiyor. Beyinde frontal bölgesinin olduğunu söyleyen Çocuk Gelişimi ve Eğitimcisi Büşra Günal, "Frontal bölge; muhakeme etme, düşünme ve ilişkilendirme becerilerimizin gerçekleşmesini sağlayan bölgedir. Çocuk size itaat ettiği zaman, artık bunu robotlaştırdığı zaman ne yapıyor? O bölge işlevini tamamen kaybediyor. Çocuğun beyin gelişimi tamamen olumsuz etkileniyor. Bu da ilerleyen tüm yaşlarına etki etmiş oluyor. Özellikle ergenlik dönemindeki çocukların öfke nöbetleri, kendisine ve dışarıya zarar verme potansiyeline gelmiş oluyor. Hayatlarının tüm alanlarını tabii ki de etkiliyor" şeklinde konuştu.

Etiketler : aile çocuk eğitimi ödül ceza
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