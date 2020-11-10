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10 Kasım 2020 Salı 14:10:00 - Güncelleme:10 Kasım 2020 Salı 14:10:00

Böbrek kanseri erkeklerde 2 kat fazla görülüyor

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Böbrek kanseri, ürolojik kanserler arasında prostat ve idrar torbasından sonra üçüncü sırada görülüyor.

Böbrek kanserinin genellikle belirti vermediğine dikkat çeken Prof. Dr. Cemil Uygur, “Günümüzde böbrek kanserleri henüz belirti vermeden başka nedenlerle yapılan görüntüleme tetkikleri sırasında fark edilir. Genellikle belirtisi yoktur. Nadiren ağrı, idrarda kanama olabilir. Böbrek kanseri erkeklerde kadınlara göre 2 kat daha fazla görülüyor” açıklamasında bulundu. Uygur, "Sigara, hipertansiyon, böbrek kanserinin gelişimi ile ilgili olabilir. Aşırı kilo ya da yüksek kolesterol içeren yiyecekler ve aşırı miktarda kırmızı et tüketilmesi de böbrek kanserlerinin gelişimine zemin hazırlıyor olabilir” dedi. Bunun yanı sıra bir de ailesel kanserlerin olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Cemil Uygur, “Örneğin genetik değişime sahip olan ailelerde seri olarak, üstelik 2 böbreği de etkileyecek kanserler gelişebilir. Bu nedenle kanserin ailesel ya da başka sebeplerle olması değil, ne kadar erken yakalandığı önemli. Tüm kanserlerde olduğu gibi böbrek kanserinde de erken tanı, tedavinin başarısı açısından önem taşıyor” açıklamasında bulundu.

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