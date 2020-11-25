Bir günde 23 bin kez koku alıyoruz

Uzmanlar koku kaybının bu süreçte en bilinen semptomlar arasında olduğunu belirtiyor. Son dönemde yapılan araştırmalar ise virüsün, beyindeki kokuları tespit eden ve ileten iki farklı nörona saldırdığını ortaya koyuyor. Koku uzmanı Vedat Ozan, “Koku duyusu, binlerce yıl önceki atalarımızın hayatta kalmasını sağlayan hatta türün devamına imkan veren önemli bir duyu. Koku bunun yanı sıra, bize o an yediğimizin ne olduğunu da söylüyor. Özellikle, burunla aldığımız koku ve içeriden damak üzerinden aldığımız koku, ‘ki buna aroma diyoruz’ aynı duyuya hitap eden farklı uyarı iletim kanalları. Bu nedenle, birbirini bütünleyen iki önemli etken diyebiliriz” dedi. Son zamanlarda, koronavirüs nedeni ile çoğu kişinin koku alma özelliğini kaybettiğine dikkat çeken Ozan, “Baktığımızda, koku alamamak, yaşam kalitesinde büyük bir düşüşe neden oluyor. Çünkü koku, dış dünya ile iletişim kurduğumuz bir araç. Biz, günde yaklaşık olarak 24 bin kere koku alıyoruz ve bu da nefes almamızla eşdeğer nitelikte. Buradan da, kokunun en yaşamsal işlevimizle eşleştirilmiş bir duyu olduğunu anlayabiliriz” diye konuştu.

