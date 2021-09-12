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12 Eylül 2021 Pazar 14:55:00 - Güncelleme:12 Eylül 2021 Pazar 14:55:00

BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin: Hasar görmüş organların gençleştirilmesi mümkün olabilecek

Kaynak: AA

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Almanya'da mRNA teknolojisiyle yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren BioNTech şirketinin Üst Yöneticisi (CEO) ve kurucu ortağı Prof. Dr. Uğur Şahin, gelecekte, hasar görmüş organların gençleştirilmesinin mümkün olabileceğine inandığını söyledi.

BioNTech kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci, Alman Bild gazetesine açıklamalarda bulundu.

Şahin, yaşlanmanın da biyolojik bir durum olduğunu belirterek deri hücrelerinin belirli faktörlerle yeniden programlanabileceğinin, yani gençleştirilebileceğinin onlarca yıl önce görüldüğünü ifade etti.

Bu faktörlerin mRNA aracılığıyla da hücrelere sızdırılabileceğini anlatan Şahin, "Bir bilim kurgu filmindeki gibi birdenbire yaşlı insanları genç insanlara dönüştüremezsiniz. Ancak belki hasar görmüş bir kalbin veya diğer hasarlı veya eski organların tamamen veya kısmen yaşlanma sürecini tersine çevirebilirsiniz. Bunun bir gün mümkün olacağına kesinlikle inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, Kovid-19'un hayatı ve manşetleri ne kadar daha belirleyeceğine ilişkin soruya da virüsün, umulmadık bir şekilde değişim göstermemesi ve gelecek haftalarda aşı oranının artırılmasının başarılması durumunda sonbahar ve kışı aylarını iyi geçirme şansının yüksek olduğunu kaydetti.

Dr. Türeci de mRNA metoduyla geliştirilen aşının yüksek hızla piyasaya çıkmasının, ilgili yetkililerin aciliyet konusunda net bir anlayış göstererek birlikte çalışma yapmalarından kaynaklandığını söyledi.

Bu hızlılığın ve gerekli ek kaynağın diğer terapilere de aktarılmasını istediklerini ifade eden Türeci, "Kanser hastalıklarında da yüksek aciliyetimiz var." ifadesini kullandı.

Türeci, yeni başarıların ön koşulunun bir hastalığın biyolojisini kesin bir şekilde anlamak olduğunu vurgulayarak "Ardından mühendisler gibi, ilgili hastalık mekanizmalarını onarmak için hangi özel araçlara ihtiyaç duyduğumuzu düşünmeliyiz. Daha sonra, belirli hastalık için uygun araçları mRNA teknolojisindeki araç kutusundan alacağız ki bu araç kutusu çok zengindir. Neyin mümkün olduğunu henüz öngöremiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

5 ila 11 yaş grubu çocuklar için Kovid-19 aşısına ilişkin bilgileri de paylaşan Türeci, bu yaş grubu için bulunan dozun 10 mikrogram olduğunu, bunun yetişkinlerdeki dozun üçte birine karşılık geldiğini anlattı.

Türeci, daha küçük çocuklar için verilerin yıl sonuna kadar hazır olacağı bilgisini paylaştı.

Etiketler : koronavirüs uğur şahin özlem türeci organ
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