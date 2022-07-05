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05 Temmuz 2022 Salı 10:00:00 - Güncelleme:05 Temmuz 2022 Salı 10:00:00

Bebekler uçakta hava basıncına karşı emzikle uçmalı

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Yaz tatilinde dikkat edilmesi gereken hastalıklar hakkında uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Bilal Aracı, "Çocuklarınızın göz enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, bağırsak enfeksiyonu gibi enfeksiyonların bulaşma riski nedeniyle havuz yerine denizde yüzmelerini tercih edin. Yüzerken, boğulma ve gelişebilecek travmalar açısından mutlaka çocuklarınızın yanında bulunun" dedi.

Yaz tatilinde dikkat edilmesi gereken hastalıklar hakkında uyarılarda bulunan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Mehmet Bilal Aracı, "Çocuklarınızın göz enfeksiyonu, idrar yolu enfeksiyonu, bağırsak enfeksiyonu gibi enfeksiyonların bulaşma riski nedeniyle havuz yerine denizde yüzmelerini tercih edin. Yüzerken, boğulma ve gelişebilecek travmalar açısından mutlaka çocuklarınızın yanında bulunun" dedi. Seyahatlerde dikkat edilmesi gerekenlere değinen Uzm. Dr. Mehmet Bilal Aracı, "Yolculuk sırasında arabayla seyahat ediyorsanız, küçük çocuklarda oto koltuğunu kullanmayı, büyük çocuklarda ise emniyet kemeri kullanmayı unutmayın. Sık sık mola verin. Uçak yolculuğunda ise hava basıncının oluşturduğu kulak zarı etkilenmelerine karşı bebeklerde emzik kullanabilir veya bebeğinizi emzirebilirsiniz, daha büyük çocuklara ise sakız çiğnetebilirsiniz" diye konuştu.

Etiketler : Bebekler uçak havabasıncı emzik
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