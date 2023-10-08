Bebek ‘aç kalmasın' derken kolik olabilir

Uzmanlar, bebeğin doymadığı düşüncesiyle fazla beslenmesi kolik şikayetini artırabileceğini dile getirdi. Prof. Dr. Cumhur Aydemir "En çok karşılaştığımız ailelerimizin 'Bebek doymuyor' diye kendisinin veya çevresinin gözlemiyle çocuğa fazladan formül mama vermesi. Aslında iyi beslenen bebek bir de fazladan mama alınca gaz şikayetlerinin, ağlama ataklarının daha fazla olduğunu biliyoruz. O yüzden aşırı besleme de bebeği çok ağlatıyor. O yüzden beslenme davranışının düzenlenmesi çok önemli" dedi.

