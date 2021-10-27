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Baş-Boyun kanserlerinin en önemli nedeni sigara
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27 Ekim 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:27 Ekim 2021 Çarşamba 09:30:00

Baş-Boyun kanserlerinin en önemli nedeni sigara

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Günümüzün yaygın hastalıklarından biri olan tüm kanserlerin yüzde 10'nu baş-boyun bölgesi kanserleri oluşturuyor.

Günümüzün yaygın hastalıklarından biri olan tüm kanserlerin yüzde 10'nu baş-boyun bölgesi kanserleri oluşturuyor. Doç. Dr. Selçuk Güneş, "En önemli sebebi sigara ve HPV (insan papilloma virüsü) olan baş-boyun kanserleri; burun, ağız, ağız boşluğu, dudak, yutak, geniz, gırtlak, tiroid bezi, paratiroid bezi, tükürük bezi ve yemek borusunda meydana geliyor. Sigaraya bağlı baş-boyun kanserleri ilerleyen yaşlarda ortaya çıkarken, HPV virüsü daha erken yaşlarda bu hastalığa neden olabiliyor. Tedavi edilmediği takdirde hayati riske neden olabilen baş-boyun kanserlerinden korunmak için çocukluk çağında HPV aşısı yaptırarak sigaradan uzak durmak önem taşıyor. Erken tanı ise baş-boyun kanserlerinin vücudun diğer bölgelerine yayılmasını engelleyerek tedavi konforunu artırıyor" die konuştu.

Etiketler : Baş-Boyun kanserleri Doç. Dr. Selçuk Güneş insan papilloma virüsü
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