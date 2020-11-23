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23 Kasım 2020 Pazartesi 20:02:00 - Güncelleme:23 Kasım 2020 Pazartesi 20:48:00

Bakan Koca, koronavirüs ile ilgili son durumu paylaştı

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Türkiye'de son 24 saatte 6713 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanı Koca koronavirüste son duruma ilişkin verileri paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 6713 kişiye Kovid-19 hastalık tanısı konuldu, 153 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığının Kovid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 153 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 12 bin 511'e yükseldi. Bugün toplam 161 bin 125 test yapılırken, 6 bin 713 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 453 bin 535 oldu. Bugün iyileşen 3 bin 254 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı 377 bin 891'e yükseldi. Toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 3,4, toplam ağır hasta sayısının ise 4 bin 409 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bugün tespit edilen 6.713 yeni hastamız var. Aşı kullanıma girene kadar salgının yayılma hızını kontrol altında tutmaya devam edebilmek için destek verin. Tedbirlere uyun. Maske takın. Temizliğe dikkat edin. Zorunlu olmadıkça kalabalık ortamlara girmeyin” ifadelerine yer verdi.

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