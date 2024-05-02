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02 Mayıs 2024 Perşembe 09:42:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 09:42:00

Yeniden Refah'ta 'Filistin' istifası

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Yerel seçimlerde Yeniden Refah Partisi'nin Beykoz Belediye Başkan adayı olan Mustafa Kazım Alpay, partisinin Filistin konusunda kamuoyunu yanılttığını ve Başkan Erdoğan'a haksız ithamlarda bulunduğunu gerekçe göstererek istifa etti.

31 Mart seçimlerinde Yeniden Refah Partisi Beykoz Belediye Başkan adayı olan Mustafa Kazım Alpay partisinden istifa ettiğini duyurdu.

İSTİFASINI BU SÖZLERLE DUYURDU

Alpay, partisinin Filistin konusunda kamuoyunu yanılttığını ve Başkan Erdoğan'a haksız ithamlarda bulunduğunu gerekçe göstererek partisinden ayrıldı.

Mustafa Kazım Alpay yaptığı açıklamada, "Hepimizin ortak hassasiyeti ve kırmızı çizgisi olan Kudüs ve Filistin meselesi hususunda Yeniden Refah Partisi'nin devletimize ve devletimizin dış politikalarına ilişkin tavrı, kullanmış olduğu suçlayıcı ve yıkıcı dil tüm kamuoyu vicdanında üzüntüye yol açmıştır. Ömrünü Filistin davasına adamış olan Sayın Cumhurbaşkanımız ve yönetimindeki hükümetimizin, Filistin'de yaşanan katliamların baş sorumlusu olarak gösterilmesini ve bundan siyaset üretmeye çalışılmasını kabul edebilmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

Etiketler : yeniden refah istifa filistin
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