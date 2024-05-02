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VİOP'ta endeks güne 11.755,00 puandan başladı
Dövme sildirme işlemlerinde dikkat çeken artış!
02 Mayıs 2024 Perşembe 09:37:00 - Güncelleme:02 Mayıs 2024 Perşembe 09:37:00

VİOP'ta endeks güne 11.755,00 puandan başladı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) haziran vadeli BIST 30 endeksine dayalı kontrat, güne yüzde 0,4 artışla 11.755,00 puandan başladı.

Haziran vadeli endeks kontratı, açılış seansında önceki normal seans kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 11.755,00 seviyesinden işlem gördü.

Salı günü, dalgalı bir seyir izleyen endeks kontratı, normal seansı önceki kapanışının yüzde 0,2 altında 11.714,25 puandan tamamladı. Endeks kontratı, akşam seansında ise 11.721,25 puan oldu.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faizi sabit bırakması ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin ardından karışık bir seyir izlendiğini belirterek, bugün yoğun veri gündeminin yatırımcıların odağına yerleştiğini söyledi.

Dün Fed, politika faizini 23 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, son aylarda yüzde 2'lik enflasyon hedefine yönelik ilerlemenin sağlanamadığı belirtildi.

Faiz kararının ardından Fed Başkanı Jerome Powell da düzenlediği basın toplantısında, faiz oranlarının beklenenden daha uzun süre yüksek kalabileceğinin sinyalini verdi.

Politika odağının para politikasının ne kadar süre kısıtlayıcı tutulacağı olduğunu ifade eden Powell, "Bir sonraki politika hamlesinin faiz artırımı olmasının muhtemel olmadığını düşünüyorum." dedi.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avrupa'da imalat sanayi Satınalma Yöneticileri (PMI) ile ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları, dış ticaret dengesi ve fabrika siparişleri verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan endeks kontratında 11.800 ve 11.900 puanın direnç, 11.700 ve 11.600 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Etiketler : borsa istanbul viop endeks
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