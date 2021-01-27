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27 Ocak 2021 Çarşamba 05:21:00 - Güncelleme:27 Ocak 2021 Çarşamba 09:17:00

Bağışıklık, rahim ağzı kanseriyle mücadelede önemli

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Uzmanlar, güçlü bağışıklık sisteminin rahim ağzı kanserine neden olan HPV virüsünü yok etmede etkili rol oynadığını bildirdi.

Rahim ağzı kanserinin 30-55 yaş arası kadınlarda daha sık görüldüğünü belirten Doç. Dr. Hatice Kahyaoğlu Süt, "Ancak genç yaştaki kadınlarda da son dönemde görülmeye başlandı. Bunun nedeni erken tanı yöntemlerinin günümüzde erken devrede kolayca tanımlanabilmesini sağlaması. Erken tanılama dediğimiz, kanserleşmeye geçmediği döneme preinvazif dönem diyoruz. Asemptomatik olduğu dönemde Smear testi ile tarama programları sayesinde bu vakaları erken dönemde saptayabiliyoruz. Günümüzün kolaylığı bu." Süt, şöyle devam etti: "Rahim ağzı kanserine karşı güçlü bir bağışıklık sistemi önemli. Sağlıklı beslenme, vitamin destekleri özellikle günlük D vitamini ihtiyacını karşılamak çok önemli. Pandemi dolayısıyla bugünlerde evlerdeyiz. Stresten uzak durmak güçlü bir bağışıklık için çok önemli. Bağışıklık sistemi rahim ağzı kanserine neden olan HPV enfeksiyonunu yok ediyor. Bağışıklık sistemi normal olan kadınlarda rahim ağzı kanseri gelişme süresi 15-20 yıl sürebiliyor. Virüs alındığı gibi kanserleşme evresine geçmiyor. Bağışıklık sistemi zayıf kadınlarda 5-10 yıl arasında kanserleşme aşaması başlayabiliyor. Tabi bu HPV enfeksiyonunun yüzde 92'si yaklaşık 2 yıl içinde kendiliğinden kayboluyor."

Etiketler : bağışıklık rahim ağzı kanseri Hatice Kahyaoğlu Süt
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