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08 Aralık 2021 Çarşamba 09:30:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 09:30:00

Bağışıklığı zayıf olanlarda zatürre daha riskli

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"Akciğer dokusunun iltihaplanması" olarak tanımlanan zatürrenin özellikle bağışıklık sistemi yetersiz, kanser ve kanser tedavisi gören hastalarda, vücut direnci düşük olan yaşlılar, bebekler ve küçük çocuklar için riskli durumlara yol açabileceği belirtiliyor.

"Akciğer dokusunun iltihaplanması" olarak tanımlanan zatürrenin özellikle bağışıklık sistemi yetersiz, kanser ve kanser tedavisi gören hastalarda, vücut direnci düşük olan yaşlılar, bebekler ve küçük çocuklar için riskli durumlara yol açabileceği belirtiliyor. Kovid-19 pandemisi sürecinde zatürre aşısı yapılmasının tavsiye edilebileceğini belirten Anestezi Uzmanı Dr. Mehmet Şirin Yıldırım, zatürreyi önlemede ağız ve burun hijyeni sağlamayı, sigara ve alkol kullanımını sıfıra indirmeyi tavsiye ediyor.

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Zattüre gelişiminde kişinin vücut direncini kıran risk faktörlerinin ciddi rol oynadığına dikkat çeken Dr. Mehmet Şirin Yıldırım, "Bu nedenle bağışıklık sistemini destekleyen takviyeler, vitamin kompleksleri hastalığın önlenmesinde önemli yer almaktadır. Bunun dışında, ağız ve burun hijyenini sağlamak, sigara ve alkol kullanımını sıfıra indirmek, yutma güçlüğü olan, demansif ve hava yolunu koruma refleksleri yetersiz olan bakım hastalarında mide içeriğinin aspire edilmesini (yani hava yoluna kaçmasını) engellemek zatürrenin önlenmesinde önemlidir. Bakteriyel ve viral zatürrenin önlenmesinde, özellikle immunsupresif olgularda ve çocuklarda, grip aşısı ve pnömokok aşısı olarak tanınan aşıların profilaktik amaçlı yapılması tavsiye edilir" diye konuştu.

Etiketler : zatürre Dr. Mehmet Şirin Yıldırım immunsupresif pnömokok aşısı
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