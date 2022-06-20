Aynı diyet listesi herkese uymaz

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, bir diyet listesinin herkese uymayacağını söyledi.



Diyet listelerinin kişiye özel olması gerektiğinin altını çizen Deniz Tığlı Torun, "Bir başkasının diyet programı size uymaz. Çünkü beslenme programları kişiye özel planlanır. Nedir bu kişiye özel plan dersek; her bireyin uyku saati, sabah uyanma saati, öğün alışkanlıkları, sevdiği ve sevmediği yiyecekler, enerji ve besin ögesi ihtiyacı, metabolizma hızı, sağlık geçmiş öyküsü, sosyal yaşamı, iş saatleri, iş yerinde temin edebileceği yiyecekler ve hedefleri birbirinden çok farklıdır. İşte bu sebeplerle diyet yani beslenme programları bireye özel olmalıdır" dedi.