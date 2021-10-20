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20 Ekim 2021 Çarşamba 10:01:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 10:01:00

Aşı karşıtlarının 'kanıt'ı çöktü

Kaynak: CNN Türk

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ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC), Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech aşısı ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

ABD'nin en yetkili kurumu olarak gösterilen ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nden (CDC) aşılar ile ilgili çok önemli bir paylaşım yaptı.

CNN Türk'te yer alan habere göre CDC bir süredir yürüttüğü araştırmanın sonuçlarını paylaştı. Söz konusu araştırmaya göre Pfizer-BioNTech aşısının 12-18 yaş grubunda hastaneye yatışların önlenmesi bakımından yüzde 93 etkili olduğunu duyurdu.

DİKKAT ÇEKEN AŞI DETAYI

CDC, 179 hastanın yalnızca yüzde 3'ünün aşılı 97'sinin ise aşısız olduğu sonucuna ulaştı. Bu hastalar arasında entübe edilen 29 ve ölen 2 hastanın aşısız olduğu belirtildi.

AŞI KARŞITLARININ 'KANIT'I ÇÖKTÜ

Öte yandan özellikle ABD'de virüse karşı bağışıklık kazanmak için aşılara gerek duyulmadığını savunan grubun haksızlığı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi'nin (CDC) araştırması ile bilimsel olarak çürütüldü.

CDC, COVID-19 aşısı olmayanların virüsten ölme olasılığının olanlara oranla 11.3 kat daha fazla olduğunu belirledi.

Yine aynı çalışmaya göre, koronavirüs aşısı olmayanların virüsü kapma olasılıkları aşı olanlara oranla 6.1 kat fazla. Başka bir deyişle aşının enfeksiyon ve ölümleri azalttığı bir kez daha kanıtlandı.

Etiketler : COVID-19 aşısı karşıt koronavirüs aşısı aşı karşıtları
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