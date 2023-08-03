‘Anne sütü' hastalıktan koruyor
Prof. Dr. Nalan Karabayır, anne sütü alan bebeklerin almayanlara oranla hayatta kalma şansının en az 6 kat daha yüksek olduğunu belirtti.
Prof. Dr. Nalan Karabayır, anne sütü alan bebeklerin almayanlara oranla hayatta kalma şansının en az 6 kat daha yüksek olduğunu belirtti. Karabayır, "Anne sütü antikor ve koruyucu maddeler içerir. Yenidoğana anne sütü dışında herhangi bir yiyecek ya da içecek verildiğinde koruyucu etkisi azalır" dedi.
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