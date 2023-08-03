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03 Ağustos 2023 Perşembe 07:39:00 - Güncelleme:03 Ağustos 2023 Perşembe 07:39:00

‘Anne sütü' hastalıktan koruyor

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Prof. Dr. Nalan Karabayır, anne sütü alan bebeklerin almayanlara oranla hayatta kalma şansının en az 6 kat daha yüksek olduğunu belirtti.

Prof. Dr. Nalan Karabayır, anne sütü alan bebeklerin almayanlara oranla hayatta kalma şansının en az 6 kat daha yüksek olduğunu belirtti. Karabayır, "Anne sütü antikor ve koruyucu maddeler içerir. Yenidoğana anne sütü dışında herhangi bir yiyecek ya da içecek verildiğinde koruyucu etkisi azalır" dedi.

Etiketler : Anne sütü Prof. Dr. Nalan Karabayır antikor
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