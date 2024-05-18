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18 Mayıs 2024 Cumartesi 15:38:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2024 Cumartesi 15:38:00

Almanya'daki yangında yaşamını yitiren 3 kişiden birinin Türk olduğu belirtildi

Kaynak: AA

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Almanya'nın Düsseldorf kentinde dün bir binada çıkan yangında yaşamını yitiren 3 kişiden birinin 18 yaşındaki Ada Abay adlı Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

Savcılıktan yapılan açıklamada, bir binanın alt katındaki büfede çıkan ve 3 kişinin ölümüne, 16 kişinin yaralanmasına yol açan yangın ve patlamada, alevleri hızlandırmak için benzin döküldüğünün belirlendiği aktarıldı.

Yangında ölen 48 yaşındaki büfe işletmecisinin cesedinin de bulunduğu belirtilen açıklamada, ölenlerin milliyetleri hakkında bilgi verilmedi.

Hayatını kaybedenlerin 18, 48 ve 55 yaşlarında olduğu kaydedildi.

ÖLENLERDEN BİRİ TÜRK

Yetkililerden alınan bilgiye göre ise yaşamını yitiren 18 yaşındaki gencin Ada Abay isimli Türk vatandaşı olduğu öğrenildi.

İlk bulgulara göre 18 ve 55 yaşındaki erkeklerin dumandan zehirlenerek öldüğü, otopsi sonucuna göre büfe işletmecisinin ise yaşanan patlamanın ardından hayatının kaybettiği belirlendi.

Düsseldorf'ta 16 Mayıs gecesi çıkan yangında yaralananların hastane ve özel kliniklerde tedavilerinin sürdüğü, ağır yaralı bir kadının ise hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

Gece geç saatlerde bir binanın alt katındaki büfede çıkan ve daha sonra binayı saran yangında 3 kişi ölmüş, 16 kişi yaralanmıştı.

Türkiye'nin Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, binada oturan ve yangında hafif yaralanan İsmail Kızıltan'a dün geçmiş olsun ziyaretinde bulunmuştu.

DÜSSELDORF BAŞKONSOLOSU İZBUL, YANGINDA YAŞAMINI YİTİREN GENCİN AİLESİNİ ZİYARET ETTİ

Düsseldorf Başkonsolosluğunun X sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Başkonsolos İzbul'un "yangın sonucu vefat eden 18 yaşındaki vatandaşın acılı ailesini ziyaret ederek taziyelerini ilettiği" belirtildi.

Açıklamada, "Söz konusu yangının çıkış sebebinin bir an evvel aydınlatılması ve saldırı olduğunun tespiti halinde faillerin derhal yakalanarak adalet önünde en ağır cezalara çarptırılması Alman makamlarından temel beklentimizdir." ifadeleri kullanıldı.

Düsseldorf'un Flingern semtinde 16 Mayıs'ta yerel saatle 02.25'te bir binada çıkan yangında aralarında 18 yaşındaki Ada Abay'ın da bulunduğu 3 kişi yaşamını yitirmişti.

Savcılıktan yapılan açıklamada, bir binanın alt katındaki büfede çıkan ve 3 kişinin ölümüne, 16 kişinin yaralanmasına yol açan yangın ve patlamada, alevleri hızlandırmak için benzin döküldüğünün belirlendiği belirtilmişti.

Lichten Caddesi'nde bulunan binanın alt katındaki büfede meydana gelen patlamayla alevlerin üst katlara sıçradığı ve binayı sardığı bilgisi paylaşılmıştı.

Etiketler : almanya yangın türk
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